В Кисловодске восстановили теплоснабжение 

Теплоснабжение почти 5 тысяч жителей Кисловодска восстановлено по резервной схеме, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее ведомство сообщило, что из-за аварии на тепломагистрали была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 30 жилых многоквартирных дома: 8 девятиэтажных и 22 пятиэтажных. Всего под отключение попали 4,9 тысячи человек, из них 1,6 тысячи детей. По данным синоптиков, температура воздуха в Кисловодске опустилась до минус двух градусов.
"По состоянию на 21.00 мск теплоснабжение абонентов восстановлено по резервной схеме, до полного завершения работ", — говорится в сообщении.