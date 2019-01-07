В Кисловодске восстановили теплоснабжение

Ранее ведомство сообщило, что из-за аварии на тепломагистрали была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 30 жилых многоквартирных дома: 8 девятиэтажных и 22 пятиэтажных. Всего под отключение попали 4,9 тысячи человек, из них 1,6 тысячи детей. По данным синоптиков, температура воздуха в Кисловодске опустилась до минус двух градусов.