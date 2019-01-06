Прокуратура Египта начала расследование взрыва у церкви в Каире

Фото: © AFP 2018 / Mohamed el-Shahed

Прокуратура Египта начала расследование инцидента у церкви в каирском районе Мадинат Наср, в результате которого от взрыва погиб один офицер полиции и ранен еще один полицейский, сообщило египетское телевидение. По данным египетских СМИ, устройство находилось в сумке, обнаруженной полицейскими у церкви. Бомба взорвалась, когда полицейские проверяли сумку. В настоящее время район церкви оцеплен, полиция проверяет окрестности. Инцидент у церкви в египетской столице произошел накануне праздника Рождества, который египетские христиане-копты отмечают 7 января. В преддверии праздника МВД Египта значительно усилило меры безопасности в районе церквей и монастырей.