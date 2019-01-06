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Прокуратура Египта начала расследование взрыва у церкви в Каире 

РИА Новости + ещё 5 55 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Mohamed el-Shahed
Прокуратура Египта начала расследование инцидента у церкви в каирском районе Мадинат Наср, в результате которого от взрыва погиб один офицер полиции и ранен еще один полицейский, сообщило египетское телевидение.
По данным египетских СМИ, устройство находилось в сумке, обнаруженной полицейскими у церкви. Бомба взорвалась, когда полицейские проверяли сумку.
В настоящее время район церкви оцеплен, полиция проверяет окрестности.
Инцидент у церкви в египетской столице произошел накануне праздника Рождества, который египетские христиане-копты отмечают 7 января. В преддверии праздника МВД Египта значительно усилило меры безопасности в районе церквей и монастырей.
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Происшествия , МВД , Египет , Каир
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