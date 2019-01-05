«Это такой бизнес»: как спасут россиян из пиратского плена

Шестеро россиян были похищены при нападении на сухогруз, шедший под флагом Панамы, у берегов Бенина . Для того, чтобы вызволить их из плена, усилия предпринимают российские дипломаты, силы правопорядка Нигерии и Бенина. По словам эксперта Михаила Войтенко , между тем, процесс освобождения моряков зависит от судовладельца у которого по отработанной схеме попросят выкуп: дело в том, что в Гвинейском заливе похищение моряков — это, своего рода, бизнес.

Шестеро российских моряков попали в плен к пиратам у берегов Бенина. В ночь с 1 на 2 января группа из предположительно 9 человек ворвалась на контейнеровоз MSC MANDY, следовавший из Того в Нигерию: вооруженные автоматами и ножами бандиты в течение двух часов грабили судно, после чего удалились, захватив в заложники шестерых человек.

Как подтвердило в субботу посольство России в Бенине, все они — россияне, 5 января соответствующее сообщение появилось на официальном сайте российской дипмиссии в фейсбуке.

«2 января 2019 года на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение, говорится в сообщении. — В этот момент на борту судна находились 24 человека, большинство из которых — граждане России».

«Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России», — подтвердили в дипмиссии.

В плену у пиратов оказались капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар. Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых и пострадавших нет — по указанию судовладельца контейнеровоз направился в порт Лагос в Нигерию, где на борт поднимутся шесть человек, которые заменят похищенных.

Тем временем, вызволять россиян из плена будут российские дипломаты совместно с правоохранительными органами Бенина и Нигерии.

«Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как считает ведущий эксперт по вопросам судоходства, издатель интернет-ресурса «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, на то, чтобы вызволить из плена российских моряков, может уйти от 2-3 недель до месяца: по словами эксперта, случаи захвата пиратами заложников происходят регулярно и схема уже отработана.

«Все это происходит регулярно, годами, — рассказал он в интервью изданию mk.ru. — И до сих пор (постучу по дереву) заканчивалось освобождением. Все это делается по наработанной схеме: захват, а затем переговоры, как правило, с судовладельцем. Страны, чьи граждане попали в плен, либо чье судно попало, они, как правило, держатся в стороне от этого и очень правильно делают. Обычно судовладелец платит пиратам выкуп и людей освобождают. Обычно на это уходит 2-3 недели, от силы — месяц. Но тут уже все зависит как от судовладельца, так и от конкретной банды, в лапы которой попали люди».

По словам эксперта, «все всегда происходило нормально» — он не привел в пример ни одного случая гибели пленника.

«Их всегда возвращали целыми и здоровыми. То есть это такой бизнес жителей данного региона, где он процветает по своим неписанным правилам», — говорит Михаил Войтенко.

С начала XXI века пираты у берегов Западной Африки стали проблемой для мировых судоходных компаний, которую пока не удается решить. Первое нападение на судно произошло в 2003 году, когда пираты атаковали российский танкер «Монерон», следовавший из Саудовской Аравии в Кению: 7 пиратов находились на двух моторных лодках потребовали от танкера остановиться, а после отказа начали стрелять из автоматов и гранатометов.

На регулярной основе нападения начали происходить, начиная с 2008 года: именно тогда, в частности, был захвачен украинский сухогруз «Фаина», на борту которого находился 21 член экипажа — 17 человек из Украины, трое из России и один гражданин Латвии.

Моряки провели в плену у пиратов более четырех месяцев и были освобождены после трудных переговоров. После захвата судна капитан Владимир Колобков скончался от гипертонического криза.

Как рассказывали впоследствии прессе бывшие пленники, условия в плену были тяжелыми: «Изредка пираты бывали очень жестокими. Например, иногда нас загоняли всех в одну каюту, забирали воду и еду, закрывали все, чтобы вентиляции в помещении не было, запрещали ложиться или разговаривать».

Уже тогда моряки предупреждали своих коллег: «Прежде, чем идти в Аденский залив, пусть моряки хорошо подумают, что их ожидает. Ежели они, не дай Бог попадут, единственное, с помощью чего можно выжить в данной ситуации, это сплоченность и терпение».

В 2012 году Международное морское бюро (IMB), организации «Океаны без пиратства» и «Программа по гуманитарным вопросам морского пиратства» сообщили, что количество нападений западноафриканских пиратов на суда достигло высокого уровня: в течение года моряки были атакованы бандитами 966 раз. В 2013 году исследования консалтинговой компании Control Risks показали, что пираты Гвинейского залива в среднем ежегодно совершали около 100 попыток угонов, это было третьим показателем в мире после пиратства вблизи сомалийского полуострова и в Малаккском проливе.

Сегодня именно Гвинейский залив считается самым опасным для мореходов районом — как показал в июле отчет Международного морского бюро, число инцидентов, связанных с захватами морского транспорта, в этом районе существенно выросло: по состоянию на июль, в 2018 году, было отмечено 107 случаев похищения суден, поджога, захвата заложников. При этом, как отмечалось в отчете, в районе побережья Сомали и Филиппин число инцидентов снизилось.

Условия жизни пленников — даже с учетом того, что, по словам Михаила Войтенко, в плену у пиратов они проводят не более месяца, — по-прежнему тяжелы, однако не настолько нестерпимы, как 10 лет назад. Иван Рудный, в конце февраля 2016 года захваченный пиратами вместе с другими членами экипажа французского судна Bourbon Liberty 251, рассказал журналистам после освобождения, что обращались с ним в целом хорошо, хотя кормили весьма скудно — рисом и макаронами. При этом содержали пленника в хижине в мангровом лесу, откуда убежать просто невозможно.

«Было сложно сидеть без дела. Но я проявил коммуникабельность, наладил диалог», — рассказывал Рудный журналистам о своем опыте общения с пиратами.

Решить проблему пиратства, по мнению эксперта Михаила Войтенко, может только наличие частной вооруженной охраны на судах. Однако сейчас многие страны это запрещают.