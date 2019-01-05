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На нефтяном месторождении в ХМАО произошел пожар 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в субботу, 5 января, возник пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, возгорание началось в печи выпаривания воды 7-го цеха подготовки и перекачки нефти. Произошел разлив нефтепродукта. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен повышенный, третий, номер сложности.
По словам источника, огонь пытаются потушить сами сотрудники предприятия.
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Происшествия , Пожары , Ханты-Мансийский автономный округ
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