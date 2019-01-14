Задержан «заминировавший» аэропорты Москвы хулиган 

Телефонным террористом, заявившим о бомбах в трех московских аэропортах и Госдуме, оказался житель Татарстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Мужчину задержали. По словам собеседника агентства, он страдает от психического заболевания и ранее уже совершал неадекватные поступки.
Источник «Интерфакса» заявил, что этот человек известен полиции, он состоит на учете и несколько раз проходил лечение в психиатрической больнице.
В понедельник, 14 января, в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили сообщения о минировании. Аэропорты проверяли специалисты экстренных служб, были введены дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Позже появилась информация, что аноним также сообщил о бомбе, заложенной в здании Госдумы.