Задержан «заминировавший» аэропорты Москвы хулиган

Телефонным террористом, заявившим о бомбах в трех московских аэропортах и Госдуме , оказался житель Татарстана . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчину задержали. По словам собеседника агентства, он страдает от психического заболевания и ранее уже совершал неадекватные поступки.

Источник «Интерфакса» заявил, что этот человек известен полиции, он состоит на учете и несколько раз проходил лечение в психиатрической больнице.

В понедельник, 14 января, в аэропорты Шереметьево , Домодедово и Внуково поступили сообщения о минировании. Аэропорты проверяли специалисты экстренных служб, были введены дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Позже появилась информация, что аноним также сообщил о бомбе, заложенной в здании Госдумы.