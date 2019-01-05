«Малыш, держись!» В МЧС рассказали, как спасали младенца из Магнитогорска

Спасатель центра "Лидер" Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика, раскрыл "Российской газете" подробности операции по спасению младенца.

Гриценко руководит управлением первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП. Спасатель рассказал, что пробраться к ребенку было нелегко, команда работала сообща: кто-то ставил крепи, носил инструменты, другие слушали пустоты и оттаскивали строительные конструкции. Растрескавшиеся плиты могли в любой момент рухнуть.

"Когда расчистили это место я, наконец, его увидел. И он меня увидел и сразу перестал плакать, успокоился, что ли, из-за того, что увидел человека. Не знаю. Даже "разговор" у нас завязался. Мы ему говорим: "Малыш, держись, мы здесь, мы рядом, мы идем к тебе, сейчас вытащим!" А он глазками моргает, как будто понимает", — рассказал Гриценко.

Свои эмоции при виде ребенка мужчина описать затруднился. Он отметил, что понимал необходимость как можно быстрее достать из-под завалов замерзшего младенца.

"Когда мы услышали его плач, время для нас перестало существовать", — признался Гриценко, ответив, что действовал четко по инструкции, как на тренировках.

По словам спасателя, ему пришлось выверять каждый шаг и работать "спинным мозгом": до возможного обрушения конструкций оставалось мало времени, вся надежа оставалась на оставшихся наверху коллег.

Ранее стало известно, что спасенный ребенок начал дышать самостоятельно. Мальчика доставили Москву во вторник вечером. По данным Минздрава, его привезли в больницу в тяжелом состоянии: с серьезными обморожениями и закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас за ним продолжают наблюдать врачи, его состояние оценивается как стабильное.