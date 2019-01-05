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В общежитии МГСУ произошла массовая драка 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Массовая драка иностранцев произошла в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ).
«В общежитии МГСУ массовая драка, уже пять раненых студентов. Все — китайцы», — сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, в драке участвовали 20 человек. Все они — иностранцы, студенты МГСУ.
На место происшествия прибыли экстренные службы и скорые. Имеются пострадавшие. Как стало известно позднее, причина конфликта бытовая: один из афганских студентов попросил соседа по комнате из Поднебесной поменять местами койку с тумбочкой, тот отказался. Афганец предложил соседу выяснить отношения на улице. К потасовке подключились 15 афганских и несколько китайских студентов. Пятерым китайцам потребовалась помощь врачей.
Официальной информации о драке пока нет.
Происшествия
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