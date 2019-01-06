Врачи рассказали, кто заклеил рот младенцу в ингушском роддоме

Лейкопластырь на рот младенцу в республиканском перинатальном центре в Ингушетии наклеила женщина, снимавшая опубликованное в соцсетях видео , заявила главный врач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева.

В субботу в социальных сетях появилась видеозапись, на которой младенец находится в больничной палате и к его лицу лейкопластырем приклеена соска. При этом в палате нет медперсонала и родственников ребенка. Автор видео поясняет, что малыш находится в республиканском клиническом перинатальном центре Ингушетии.

Как сообщили в региональном МВД, сотрудники полиции Ингушетии по данному факту начали доследственную проверку, в рамках которой будет установлено лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальное решение. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости , что, по предварительным данным, соску ко рту ребенка приклеила одна из пациенток перинатального центра, которая уже созналась в содеянном.

"Мы разбирались в этой ситуации, учитывая те данные, что дает нам пациентка, которая вела видеосъемку. Мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же, и съемка была произведена ею же и выпущен был аудиоролик, где изложенное не соответствует действительности", — сказала Угурчиева в видеоролике, опубликованном в официальном аккаунте перинатального центра Ингушетии в соцсети Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Итоги важного расследования) Смотрим на одном дыхании! Публикация от НОВОСТИ ИНГУШЕТИИ! (@news_ingushetii) 5 Янв 2019 в 11:38 PST

По словам Угурчиевой, съемки проводились пациенткой, которая, улучив момент, когда медсестра, отвечающая за палату, проводила процедуру ингаляции в соседней палате. "Это буквально три-пять минут она отсутствовала в этой палате. Как раз в эти минуты был улучен момент, и была проведена съемка", — отметила главврач.