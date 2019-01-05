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Эвакуированный из-под обломков в Магнитогорске младенец переведен на самостоятельное дыхание 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр из видео
Эвакуированный из-под обломков дома в Магнитогорске десятимесячный младенец переведен на самостоятельное дыхание. Мальчик снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.
Его состояние оценивается как стабильное, сообщили в Минздраве. По словам официального представителя Минздрава России Максима Радецкого, при этом ребенок получает кислородную поддержку.
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — рассказал Радецкий.
Ребенок проходит реабилитацию в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
На момент эвакуации в Москву 1 января у ребенка врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание.
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