Пол Уилан, задержанный в России, был осужден в США за попытку хищения $10 тыс.

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионской деятельности, ранее был осужден военным трибуналом в Соединенных Штатах Америки за попытку хищения денежных средств. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В 2016 году во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности Уилан пытался присвоить 10 тысяч долларов, но его разоблачили.

Не имея достаточного количества средств на своем банковском счету, Уилан выписал чеки на сумму 6 тысяч долларов. Также он был уличен в других мошеннических операциях, передает агентство "Интерфакс"

В связи с этим военный трибунал осудил Пола Уилана, его разжаловали в рядовые и уволили из рядов вооруженных сил.