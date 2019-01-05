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Пол Уилан, задержанный в России, был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: соцсети
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионской деятельности, ранее был осужден военным трибуналом в Соединенных Штатах Америки за попытку хищения денежных средств. Об этом сообщает издание The Washington Post.
В 2016 году во время службы в Ираке на административно-хозяйственной должности Уилан пытался присвоить 10 тысяч долларов, но его разоблачили.
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Не имея достаточного количества средств на своем банковском счету, Уилан выписал чеки на сумму 6 тысяч долларов. Также он был уличен в других мошеннических операциях, передает агентство "Интерфакс".
В связи с этим военный трибунал осудил Пола Уилана, его разжаловали в рядовые и уволили из рядов вооруженных сил.
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Происшествия , Интерфакс , США
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