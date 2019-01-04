На Ай-Петри сошли две лавины 

На горном массиве Ай-Петри в пятницу сошли две небольшие лавины. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
"На верхние полки серпантина дороги Ай-Петри — Ялта сошли две небольшие лавины. Сейчас трактор из пос. Охотничье пытается расчистить доступ к спуску, убрав брошенные авто", — написал один из них в автофоруме.
Очевидцы отмечают, что из-за случившегося на дороге образовалась пробка. При этом они посетовали на то, что некоторые автомобилисты приезжают в горы "без полного привода, без цепей, на летней резине".
Ранее об угрозе схода лавин в горах Крыма предупредили в МЧС. Такая вероятность существует 4-6 января.