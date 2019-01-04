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Источник: в Омске из ТЦ эвакуировали 4 тысячи человек из-за сообщения о минировании 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Омске из торгово-развлекательного комплекса «Континент» эвакуировали около 4 тысяч человек в связи с поступившим сообщением о «минировании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полицию позвонила женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая сказала, что в ТРК «Континент» заложено взрывное устройство», — заявил источник.
Он добавил, что в торговом комплексе не обнаружили никаких опасных предметов. В целях безопасности на время проверки из здания пришлось эвакуировать порядка 4 тысяч человек.
В ноябре ВашГород.ру передавал, что в Кемеровской области сапёры эвакуировали около 40 жильцов многоэтажного дома.
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