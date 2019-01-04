Бывшему министру финансов Подмосковья предъявили обвинение в хищении

Следователи предъявили обвинение бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову , который накануне был экстрадирован из Франции . Как сообщает СКР, чиновнику инкриминируют несколько статей уголовного кодекса: мошенничество, растрата и легализация преступных средств.

Следствие считает, что Кузнецов руководил преступной группой, в которую входил его заместитель Валерий Носов . Они обманом приобрели у подмосковных предприятий ЖКХ права на требование долгов и легализовали денежные средства. Также Кузнецову инкриминируют незаконные сделки с акциями. Ущерб, причиненный бюджету Московской области, составил более 14 млрд рублей.

По данным СКР, легализация денежных средств велась через банк, подконтрольный Кузнецову и а деньги выводились в кипрские оффшоры.

«На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах», — отмечают в СКР.

Кроме того, в России следователи нашли антикварные ценности, представляющие художественную и историческую ценность. Бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти их в Финляндию. Это более тысячи вещей: книги, картины, мебель, монеты, доспехи и т.д.