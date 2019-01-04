Следователи предъявили обвинение бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции. Как сообщает СКР, чиновнику инкриминируют несколько статей уголовного кодекса: мошенничество, растрата и легализация преступных средств.
Следствие считает, что Кузнецов руководил преступной группой, в которую входил его заместитель Валерий Носов. Они обманом приобрели у подмосковных предприятий ЖКХ права на требование долгов и легализовали денежные средства. Также Кузнецову инкриминируют незаконные сделки с акциями. Ущерб, причиненный бюджету Московской области, составил более 14 млрд рублей.
По данным СКР, легализация денежных средств велась через банк, подконтрольный Кузнецову и а деньги выводились в кипрские оффшоры.
«На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах», — отмечают в СКР.
Кроме того, в России следователи нашли антикварные ценности, представляющие художественную и историческую ценность. Бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти их в Финляндию. Это более тысячи вещей: книги, картины, мебель, монеты, доспехи и т.д.
На сегодня к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в мошенничестве и легализации средств. Сейчас Булах скрывается в США, которые отказались выдать ее, ссылаясь на отсутствие договора о выдаче с Россией.