Приехавшая на Кремлевскую елку школьница скончалась ночью в отеле

Школьница, приехавшая на Кремлевскую елку, скончалась в отеле на руках у родителей.

Девочка 14 лет умерла при загадочных обстоятельствах, сообщает МК.

Родители привезли ребенка из Среднеуральска. Семья остановилась в хостеле на Старой Басманной улице.

В ночь на 4 января девочке неожиданно стало плохо, у нее открылась сильная рвота, а затем она впала в кому. В хостел вызвали неотложку, но спасти подростка не удалось.

Мать рассказала, что дочь страдала синдромом Ли — болезнью, причиной которой считается мутация генов, нарушающая обмен веществ и работу центральной нервной системы.