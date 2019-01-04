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Приехавшая на Кремлевскую елку школьница скончалась ночью в отеле 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Школьница, приехавшая на Кремлевскую елку, скончалась в отеле на руках у родителей.
Девочка 14 лет умерла при загадочных обстоятельствах, сообщает МК.
Родители привезли ребенка из Среднеуральска. Семья остановилась в хостеле на Старой Басманной улице.
В ночь на 4 января девочке неожиданно стало плохо, у нее открылась сильная рвота, а затем она впала в кому. В хостел вызвали неотложку, но спасти подростка не удалось.
Мать рассказала, что дочь страдала синдромом Ли — болезнью, причиной которой считается мутация генов, нарушающая обмен веществ и работу центральной нервной системы.
Происшествия
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