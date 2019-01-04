Из-за непогоды в Крыму без света остались 19 населённых пунктов

Крыму из-за непогоды оказались обесточены 19 населённых пунктов, заявили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

«Сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения, гололедица стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Республики Крым», — приводит РИА Новости Крым сообщение.

Как отмечается, больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также Евпатории.

«Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов», — указывается в заявлении.

По состоянию на 8:00 обесточены 12 воздушных линий 10 кВ, без электроснабжения остаются 19 населённых пунктов, из них 8 — частично (это более 6 тысяч абонентов).

В ноябре в Керчи 55 домов остались без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем.

В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.