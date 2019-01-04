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Из-за непогоды в Крыму без света остались 19 населённых пунктов 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Крыму из-за непогоды оказались обесточены 19 населённых пунктов, заявили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».
«Сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения, гололедица стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Республики Крым», — приводит РИА Новости Крым сообщение.
Как отмечается, больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также Евпатории.
«Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов», — указывается в заявлении.
По состоянию на 8:00 обесточены 12 воздушных линий 10 кВ, без электроснабжения остаются 19 населённых пунктов, из них 8 — частично (это более 6 тысяч абонентов).
В ноябре в Керчи 55 домов остались без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем.
В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , РИА Новости , Республика Крым
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