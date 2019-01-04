В Таиланде россиянин погиб, спасая тонущую дочь, сообщают СМИ

Российский турист погиб на острове Самуи Таиланде , спасая тонущую дочь, сообщает русскоязычная версия интернет-портала Pattaya Now (Pattaya People).

Трагедия произошла в среду, когда приехавшая на отдых российская семья из четырёх человек отправилась купаться в море, несмотря на выставленные на пляже красные флажки, запрещающие купание. В это время в Сиамском заливе уже поднялось волнение, вызванное формировавшимся в Южно-Китайским море тропическим ураганом Pabuk.

Когда девочку накрыло волной и она стала тонуть примерно в 50 метрах от берега, 58-летний отец бросился её спасать. Ему удалось вытащить дочь с глубины и подплыть с ней ближе к берегу, к мелководью, однако его самого накрыла большая волна, ударив мужчину головой о камни. От удара он потерял сознание, сообщает портал.

Спасатели сумели вытащить россиянина из воды, однако он уже не подавал признаков жизни. Они пытались его реанимировать, но попытки оказались безуспешными, говорится в сообщении.