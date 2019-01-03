Власти Новочеркасска прокомментировали обрушение части стены здания

"В бывшем промышленном здании завода "Магнит" обрушилась одна из секций. Погибших, пострадавших нет, здание не работало. Из 7 тыс. кв. м всего здания обрушение составило около 300 кв. м, оно произошло с первого по четвертый этажи. Ущерб небольшой, тут и завалами это не назовешь", — сказал Зюзин.

По его словам, здание не эксплуатировалось со второго по четвертый этажи, на первом находятся помещения Сбербанка , они также не эксплуатируются более 1,5 лет. Здание не было аварийным, трещин на нем также не наблюдалось. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, также в здании находились действующие развлекательный и офисный центры, откуда успели эвакуировать посетителей.

"На месте работает оперативный штаб, освещение и оцепление организовали, ждем лабораторию. Устраним все последствия, сделаем экспертизу по пригодности здания в целом", — отметил Зюзин, предположив, что обрушение могло произойти из-за износа конструкций.

В свою очередь, в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка сообщили журналистам, что отделение банка в здании не функционирует.