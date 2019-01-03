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Власти Новочеркасска прокомментировали обрушение части стены здания 

ТАСС + ещё 24 10 минут назад
Обрушение секции неэксплуатируемого здания завода в Новочеркасске (Ростовская область) было небольшим и суммарно составило около 300 кв. м, ущерб незначительный. Решение о пригодности здания для эксплуатации будет сделано после экспертизы, сообщил ТАСС в четверг глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин.
"В бывшем промышленном здании завода "Магнит" обрушилась одна из секций. Погибших, пострадавших нет, здание не работало. Из 7 тыс. кв. м всего здания обрушение составило около 300 кв. м, оно произошло с первого по четвертый этажи. Ущерб небольшой, тут и завалами это не назовешь", — сказал Зюзин.
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По его словам, здание не эксплуатировалось со второго по четвертый этажи, на первом находятся помещения Сбербанка, они также не эксплуатируются более 1,5 лет. Здание не было аварийным, трещин на нем также не наблюдалось. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, также в здании находились действующие развлекательный и офисный центры, откуда успели эвакуировать посетителей.
"На месте работает оперативный штаб, освещение и оцепление организовали, ждем лабораторию. Устраним все последствия, сделаем экспертизу по пригодности здания в целом", — отметил Зюзин, предположив, что обрушение могло произойти из-за износа конструкций.
В свою очередь, в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка сообщили журналистам, что отделение банка в здании не функционирует.
"Помещение банка в здании ранее было выставлено на продажу, перепланировок не осуществлялось", — отметили в банке.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Игорь Зюзин , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС , Новочеркасск , Ростовская Область
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