Как в кино: в Италии инкассаторский броневик попал в изощренную засаду

На юге Италии совершено нападение на инкассаторский броневик, в результате которого похищены два миллиона евро, предназначавшиеся для выплаты пенсий, пишет Gazzetta di Modena. Особенностью ограбления стал его сценарий, достойный экранизации.

Броневик банка Poste Italiane двигался по шоссе в районе города Бари, когда перед ним на дороге оказался горящий фургон. Водителю пришлось остановиться, и машина тут же оказалась заблокированной двумя экскаваторами. Несколько налетчиков в масках быстро убедили инкассаторов и их охрану не сопротивляться, после чего один из экскаваторов ковшом вскрыл крышу броневика, словно консервный нож банку. Грабители быстро переместили добычу в поджидавший их автомобиль, после чего благополучно скрылись.

Не вызывает сомнений, что ограбление было тщательно спланировано и организовано. Опрос местных жителей показал, что экскаваторы стояли у дороги несколько дней и ни у кого не вызывали подозрения, поскольку все считали, что готовятся дорожные работы. А по словам инкассаторов, налет был настолько стремительным и скоординированным, что они просто не успели опомниться.

Летом прошлого года другой сюжет, достойный быть экранизированным, имел место во Франции. Грабитель-рецидивист Редуан Фаид совершил побег из тюрьмы во департаменте Сена и Марна. Осуществить задуманное ему удалось с помощью нескольких пособников. Для бегства он использовал вертолет, зарегистрированный в Бельгии.

Позднее летающую машину нашли сгоревшей в другом парижском пригороде. Все началось с того, что в 2010 году Фаид напал на фургон инкассаторов. Тогда в перестрелке погибла служащая муниципальной полиции. Налетчика арестовали и осудили, но спустя три года ему удалось бежать из тюрьмы, используя пятерых заложников и взрывчатку. Он скрывался от полицейских полтора месяца. В апреле 2017 года парижский суд приговорил Фаида к 25 годам лишения свободы, учитывая его предыдущие «заслуги», но за решеткой он опять не задержался.