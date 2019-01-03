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В Нигерии разбился военный вертолет, погибли пять человек 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: russianhelicopters.aero
Во время сражения в нигерийском штате Борно разбился вертолет Ми-35М ВВС страны, который обеспечивал правительственным войскам поддержку с воздуха. В результате крушения погибли пять человек.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении авиационного штаба Нигерии, ЧП произошло в минувшую среду, 2 января.
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Нигерийская армия ведет боевые действия против радикальной исламистской группировки "Боко Харам" за контроль над стратегически важным населенным пунктом Бага на северо-востоке страны. Члены группировки регулярно совершают теракты в стране. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Военную кампанию против нее проводят Нигер, Камерун и Чад.
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Происшествия , Армия , Боко харам , Исламское государство , РИА Новости , Борно , Нигерия
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