На месте завалов дома в Магнитогорске спасли кошку и собаку

Уже после завершения поисково-спасательных работ на месте обрушения части дома в Магнитогорске спасатели обнаружили живых кошку и собаку, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна.

Ранее он рассказал, что всего под завалами найдены 39 тел погибших, из них 38 опознаны. Больше людей, подчеркнул он, в здании не осталось.

До этого в ходе разбора завалов спасатели нашли живую кошку и попугая.

Обрушение подъезда в здании на проспекте Карла Маркса произошло рано утром 31 декабря. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

В результате инцидента также пострадали шесть человек, из них пять, включая двух детей, остаются в медучреждениях. Одну женщину из магнитогорской больницы выписали накануне. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве находится 10-месячный Иван Фокин, которого нашли под завалами спустя сутки после взрыва.