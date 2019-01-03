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На месте завалов дома в Магнитогорске спасли кошку и собаку 

Мир24 35 минут назад
Фото: МЧС РФ
Уже после завершения поисково-спасательных работ на месте обрушения части дома в Магнитогорске спасатели обнаружили живых кошку и собаку, передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна.
В Магнитогорске вытащили живую кошку из-под завалов на месте взрыва
Ранее он рассказал, что всего под завалами найдены 39 тел погибших, из них 38 опознаны. Больше людей, подчеркнул он, в здании не осталось.
До этого в ходе разбора завалов спасатели нашли живую кошку и попугая.
Обрушение подъезда в здании на проспекте Карла Маркса произошло рано утром 31 декабря. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.
В результате инцидента также пострадали шесть человек, из них пять, включая двух детей, остаются в медучреждениях. Одну женщину из магнитогорской больницы выписали накануне. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве находится 10-месячный Иван Фокин, которого нашли под завалами спустя сутки после взрыва.
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Происшествия , Магнитогорск
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