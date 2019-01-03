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Boeing 767 вынужденно сел в Красноярске 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Самолет Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту, передает ТАСС.
По словам помощника западносибирского транспортного прокурора, во время полета из Благовещенска в Москву воздушное судно было вынуждено приземлиться после того, как сработал датчик обледенения клапана двигателя.
"У нас в аэропорту вынужденно сел Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly…посадка была по техническим причинам", — рассказали в аэропорту.
Уточняется, что позднее воздушное судно вылетело в Москву.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за неисправности.
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Происшествия , Boeing , ИТАР-ТАСС , Красноярск
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