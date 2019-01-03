Boeing 767 вынужденно сел в Красноярске

Самолет Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту, передает ТАСС

По словам помощника западносибирского транспортного прокурора, во время полета из Благовещенска в Москву воздушное судно было вынуждено приземлиться после того, как сработал датчик обледенения клапана двигателя.

"У нас в аэропорту вынужденно сел Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly…посадка была по техническим причинам", — рассказали в аэропорту.

Уточняется, что позднее воздушное судно вылетело в Москву.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за неисправности.