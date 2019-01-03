СМИ назвали причину задержания американского шпиона в Москве

Гражданина США Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, взяли с поличным после получения флешки со сведениями, представляющими государственную тайну, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Операция прошла в гостинице «Метрополь», в номере, который снимал Уилан. В этот день он встретился с гражданином России , его давним знакомым, который и передал данные. При обыске сотрудники спецслужб обнаружили носитель.

Как рассказал источник, Уилан, владеющий русским языком, уже десять лет пытается наладить контакты в России. Он начал регистрироваться на интернет-форумах и сайтах, рассказывать о любви к России и желании побывать в Москве.

Часть из новых знакомых Уилана кураторы из американских спецслужб обозначили как лиц, которые могут иметь доступ к секретной информации. Мужчину, который передал ему флешку, американец неоднократно пытался завербовать. Также отмечается, что под подозрение Уилан попал, в том числе, из-за своего поведения. Он совершенно не интересовался женщинами, зато пытался наладить максимально доверительные отношения с мужчинами и их семьями. В том числе он регулярно бывал на семейных праздниках.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Уилана, участника боевых действий в Ираке, выгнали из морской пехоты за кражу. Однако в российских спецслужбах не исключают, что это сделано для создания определенной «легенды». На это указывает и то, что перед устройством в BorgWarner Incorporated он где-то выучил русский язык.