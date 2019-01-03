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СМИ назвали причину задержания американского шпиона в Москве 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Гражданина США Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, взяли с поличным после получения флешки со сведениями, представляющими государственную тайну, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Операция прошла в гостинице «Метрополь», в номере, который снимал Уилан. В этот день он встретился с гражданином России, его давним знакомым, который и передал данные. При обыске сотрудники спецслужб обнаружили носитель.
Как рассказал источник, Уилан, владеющий русским языком, уже десять лет пытается наладить контакты в России. Он начал регистрироваться на интернет-форумах и сайтах, рассказывать о любви к России и желании побывать в Москве.
Часть из новых знакомых Уилана кураторы из американских спецслужб обозначили как лиц, которые могут иметь доступ к секретной информации. Мужчину, который передал ему флешку, американец неоднократно пытался завербовать. Также отмечается, что под подозрение Уилан попал, в том числе, из-за своего поведения. Он совершенно не интересовался женщинами, зато пытался наладить максимально доверительные отношения с мужчинами и их семьями. В том числе он регулярно бывал на семейных праздниках.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Уилана, участника боевых действий в Ираке, выгнали из морской пехоты за кражу. Однако в российских спецслужбах не исключают, что это сделано для создания определенной «легенды». На это указывает и то, что перед устройством в BorgWarner Incorporated он где-то выучил русский язык.
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Происшествия , Росбалт , Москва , США
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