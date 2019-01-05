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Избита лечащий врач упомянутого на пресс-конференции Путина мальчика 

Lenta.ru + ещё 6 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
В городе Черемхово Иркутской области избита и ограблена врач-педиатр, занимающаяся онкобольным мальчиком Владиславом Шестаковым. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
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Подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Похищенное имущество вернули владелице.
По словам женщины, на нее напали утром 5 января по дороге на работу. Злоумышленник избил ее, отобрал сумку и пакет с личными вещами, мобильным телефоном и деньгами. Потерпевшую госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.
О трудной ситуации в семье трехлетнего Владислава Шестакова из Черемхово стало известно 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства, узнав об онкобольном мальчике, сообщил, что власти помогут ему. После пресс-конференции выяснилось, что ребенок неизлечим и может не перенести перелет в Испанию или Германию. Прооперировать его согласны в турецкой клинике, но российские врачи настаивают на том, что ребенок нетранспортабелен. Сейчас ему оказывают паллиативную помощь: дают сильные обезболивающие и регулярно переливают кровь.
ТАСС также сообщал, что Шестаков дважды находился в федеральных онкологических центрах, но после двух курсов пробной терапии заболевание стало прогрессировать.
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Происшествия , Владимир Путин , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Черемхово
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