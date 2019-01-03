Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В жилом доме в Тернополе произошел взрыв 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: gynp.ternopil, facebook
Возможной причиной ЧП мог стать взрыв боевой гранаты.
На Украине в одной из квартир жилого дома в Тернополе произошел взрыв. Инцидент случился на улице Макаренко в однокомнатной квартире на втором этаже.
«Один человек погиб, двое попали в больницу в результате взрыва», — говорится в сообщении полиции Тернопольской области в Facebook.
Установлено, что в момент взрыва в комнате находись четыре человека. Они бурно отмечали новогодние праздники, распивая спиртные напитки. Оперативники подозревают, что у одного из гостей при себе была боевая граната, которая по какой-то причине детонировала.
ТК «Звезда»: последние новости
Airbus A380 чуть не разбился при посадке: видео Отец спасенного в Магнитогорске мальчика рассказал, благодаря чему его сыну удалось выжить Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Магнитогорске
Происшествия , В мире , Украина , Тернополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Магнитогорске задержали мародера42
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее477
CNN убрал скандальный материал152
«Он был гением»: смерть Кельми шокировала звезд6
«Всем хватит». Какое наследство оставил Кельми
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
02:00
«Он был гением»: смерть Кельми шокировала звезд
Шоу-бизнес
01:32
Названа сумма компенсаций семьям погибших в Магнитогорске
Происшествия
06:09
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее
В мире
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
01:14
В Магнитогорске задержали мародера
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение