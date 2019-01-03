В жилом доме в Тернополе произошел взрыв

Возможной причиной ЧП мог стать взрыв боевой гранаты.

На Украине в одной из квартир жилого дома в Тернополе произошел взрыв. Инцидент случился на улице Макаренко в однокомнатной квартире на втором этаже.

«Один человек погиб, двое попали в больницу в результате взрыва», — говорится в сообщении полиции Тернопольской области в Facebook.

Установлено, что в момент взрыва в комнате находись четыре человека. Они бурно отмечали новогодние праздники, распивая спиртные напитки. Оперативники подозревают, что у одного из гостей при себе была боевая граната, которая по какой-то причине детонировала.