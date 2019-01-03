В Москве посетительница кафе ранила ножом женщину

Раненая женщина доставлена в больницу, ей оказана помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

ТАСС: последние новости

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до 38

В Петербурге три человека пострадали из-за падения рекламного щита на Невском проспекте

В Магнитогорске 13 человек обратились за выплатами на похороны жертв трагедии