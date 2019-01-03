В Москве посетительница кафе ранила ножом женщину 

Посетительница кафе на юго-востоке Москвы ударила ножом женщину в ходе конфликта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, пострадавшая госпитализирована.
"Ночью 2 января в кафе по улице Донецкая, дом 20А, между неработающей женщиной 1986 года рождения и неизвестной произошел конфликт, в ходе которого последняя ножом причинила проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки женщине и скрылась", — сказал собеседник агентства.
Раненая женщина доставлена в больницу, ей оказана помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").