В Магнитогорске задержали мародера

СМИ: мародера задержали возле разрушенного дома в Магнитогорске

Правоохранители Магнитогорска задержали мужчину на территории возле дома по проспекту Карла Маркса, где 31 декабря обвалился подъезд. Об этом со ссылкой на источник сообщило Ura.ru в своем Telegram-канале. По данным агентства, мужчина — мародер.

По словам собеседника издания, задержанный мародер попытался украсть из квартир ценные вещи. Официального подтверждения этой информации нет.

Десять этажей одного подъезда обрушились ранним утром 31 декабря. К этому привел взрыв — по предварительной версии, бытового газа. После взрыва и обрушения жителей дома эвакуировали в соседнюю школу. Им пришлось бросить квартиры в один момент — вернуться за вещами и домашними животными жителям нескольких подъездов разрешили только спустя два дня, когда спасатели убедились, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

Спасатели уже достали тела 37 человек, из них шестеро — дети. Судьба еще четырех человек остается неизвестной. В первый день из-под завалов достали живыми четырех человек, а 1 января удалось найти младенца. Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в Москву, но теперь угрозы его жизни нет. По словам врачей, ему предстоит очень долгая и трудная реабилитация, но за его здоровье борются лучшие детские медики НИИ травматологии Рошаля.