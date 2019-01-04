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Times рассказала о третьем гражданстве арестованного в Москве шпиона США 

Газета.Ru + ещё 55 42 минуты назад
Фото: EPA
Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет The Times.
В издании рассказали, что сотрудники посольства США в Москве связывались со своими британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании Уилана, а также уточнить его статус в качестве подданного Британии.
Представитель британского МИДа подтвердил газете, что Британия подала запрос на доступ к задержанному в России британцу после получения просьбы о помощи, однако не стал называть его имени.
Ранее телеканал CBC сообщал, что Уилан также является гражданином Канады. Российские власти называли Уилана только "гражданином США".
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Происшествия , МИД , Газета The Times , Москва
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