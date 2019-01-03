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Полиция избила пожилого авиаконструктора в Киеве 

News.ru
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотрясение мозга, а также множественные ушибы получил 81-летний авиаконструктор украинского завода «Антонов» Виктор Ковальский, которого избили в людном месте Киева пять человек. Двое из нападавших были полицейскими.
Нападавшие, по словам Ковальского, заподозрили авиаконструктора в том, что он является валютным мошенником, якобы обманувшим одного из них по имени Сергей, сообщает ТСН.
«Этот мужчина в красной куртке якобы где-то менял какие-то доллары. Якобы его кинули на $10 тысяч. Показали на меня. Но это уже потом выяснилось. Я об этом не знал», — сообщил Ковальский.
Сначала работника авиапредприятия избивали трое неизвестных, а затем к ним присоединились двое полицейских, которые в итоге надели на Ковальского наручники и посадили в машину. При досмотре украинские силовики, что поймали отнюдь не валютчика.
Пожилому конструктору диагностировали сотрясение мозга. Также в ходе нападения ему повредили зуб и спину. Ковальский написал заявление в полицию, которая открыла уголовное производство по факту инцидента.
Виктор Ковальский работает авиаконструктором 47 лет, являясь одним из создателей транспортного самолёта Ан-74 и транспортного реактивного самолёта сверхбольшой грузоподъёмности АН-225 («Мрия»).
Как писал News.ru, в конце 2018 года неизвестные ограбили банк в городе Кривой Рог на Украине. Мужчины, угрожая ножом, забрали с собой €15 тысяч евро и 150 тысяч гривен.
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