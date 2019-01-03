Шутники обстреляли петардами машину с детьми

Липецке автомобиль, в котором находилось трое детей, обстреляли петардами. Об этом рассказал местному изданию LipetskMedia один из жителей города.

«Я вместе с детьми ехал на машине. На светофоре на площади Мира с нами поравнялся автомобиль Renault Sandero, за рулем которого была девушка, в салоне сидели молодые люди. Неожиданно нам под колеса прилетела петарда, дети очень перепугались», — сообщил водитель машины.

Шутники продолжили преследовать автомобиль. Хулиганы выпустили еще одну петарду, когда машина пересекала мост. Третий фейерверк прилетел уже в открытый салон автомобиля. Водитель в тот момент вышел из машины и попытался воззвать к совести молодых людей.

Шутников начала разыскивать полиция.