Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шутники обстреляли петардами машину с детьми 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Липецке автомобиль, в котором находилось трое детей, обстреляли петардами. Об этом рассказал местному изданию LipetskMedia один из жителей города.
«Я вместе с детьми ехал на машине. На светофоре на площади Мира с нами поравнялся автомобиль Renault Sandero, за рулем которого была девушка, в салоне сидели молодые люди. Неожиданно нам под колеса прилетела петарда, дети очень перепугались», — сообщил водитель машины.
Шутники продолжили преследовать автомобиль. Хулиганы выпустили еще одну петарду, когда машина пересекала мост. Третий фейерверк прилетел уже в открытый салон автомобиля. Водитель в тот момент вышел из машины и попытался воззвать к совести молодых людей.
Шутников начала разыскивать полиция.
360tv.ru: последние новости
Тело 24‐го погибшего обнаружили в Магнитогорске. Шаткую стену дома снесли Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге Спасенного младенца доставили из Магнитогорска в Москву самолетом Германа Грефа
Происшествия , Липецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Магнитогорске найдены новые жертвы ЧП107
Контейнеры с опасными химикатами смыло в Северное море4
Макрон обратился к Путину с призывом1050
Трамп объяснил распад СССР240
Дроздов сделал заявление после госпитализации10
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение