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В Калининградской области затонул рыболовецкий траулер 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Виктор Гусейнов
Маломерный рыболовный траулер затонул из-за шторма в порту Пионерский в Калининградской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.
"Из-за штормового ветра произошел отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил малое рыболовное судно. Оно получило пробоину и стало принимать забортную воду. Руководством порта, экипажем судна и пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС были приняты меры по откачке воды, однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки", — сообщил Баранов.
Он отметил, что никто из людей не пострадал. Решение о поднятии судна будут принимать судовладелец и администрация порта с улучшением погодных условий.
Главное управление МЧС Росси по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе 2 января — порывы северо-западного и северного ветра достигают 25 метров в секунду, при этом он сопровождается сильным снегом, метелью. В аэропорту "Храброво" задерживаются рейсы как на прилет, так и на вылет. Ветер повалил более 40 деревьев в регионе, несколько поселков были обесточены, энергетики перешли на усиленный режим работы.
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Происшествия , Алексей Баранов , МЧС , РИА Новости , Калининградская Область
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