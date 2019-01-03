В Калининградской области затонул рыболовецкий траулер

"Из-за штормового ветра произошел отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил малое рыболовное судно. Оно получило пробоину и стало принимать забортную воду. Руководством порта, экипажем судна и пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС были приняты меры по откачке воды, однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки", — сообщил Баранов.

Он отметил, что никто из людей не пострадал. Решение о поднятии судна будут принимать судовладелец и администрация порта с улучшением погодных условий.

Главное управление МЧС Росси по Калининградской области объявило штормовое предупреждение в регионе 2 января — порывы северо-западного и северного ветра достигают 25 метров в секунду, при этом он сопровождается сильным снегом, метелью. В аэропорту "Храброво" задерживаются рейсы как на прилет, так и на вылет. Ветер повалил более 40 деревьев в регионе, несколько поселков были обесточены, энергетики перешли на усиленный режим работы.