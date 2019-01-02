Их могут не найти: под завалами остаются 13 человек

Практически невозможно определить, где находятся остающиеся под завалами после взрыва и обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске люди, говорят в МЧС . Работы в данный момент ведутся в левой части завалов из соображений безопасности. На данный момент известно о 28 погибших.

Местонахождение людей, остающихся под завалами после взрыва и обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, установить не получается, сообщил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — отметил Юрин.

Он уточнил, что специалисты ведут работы в левой части завалов.

«Это связано с соблюдением техники безопасности, потому что верхние этажи угрожают личному составу, поэтому мы не рискуем», — объяснил он.

На данный момент СМИ сообщают о 28 погибших: четырех детях, 14 женщинах и 10 мужчинах. Опознаны и доставлены в морг тела 21 погибшего. Работы продолжаются. Судьба 13 человек остается неизвестной, но спасатели говорят, что найти их живыми надежды почти нет. 2 января в Челябинской области объявлен днем траура. Первые похороны состоятся 4 января.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. В одном из подъездов жилого дома по улице Карла Маркса обрушились перекрытия. Следственный комитет (СК) РФ рассматривает версию взрыва бытового газа в качестве наиболее вероятной причины произошедшего. В тот же день, 31 декабря, в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин

Днем 2 января врачи рассказали о состоянии выживших под обломками обрушившегося дома. «Пять госпитализированных пострадавших, которые остались в больницах Магнитогорска, стабильны, без отрицательной динамики», — указано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения РФ

Оставшиеся после обрушения одиннадцать подъездов дома обследовал диагностический комплекс «Струна», который используется для оценки устойчивости зданий после взрывов газа или землетрясений.

«При помощи мобильного диагностического комплекса «Струна» проведено обследование строительных конструкций 11 подъездов. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института ГОЧС обрабатывают результаты», — указано в сообщении региональной службы МЧС.

По результатам экспертизы, в девяти из одиннадцати подъездов дома можно жить.

«На протяжении нескольких дней специалисты проводили визуальный осмотр и техническое обследование здания. Было определено, что подъезды с 1 по 5 и с 9 по 12 безопасны для проживания. Опасности для жизни жильцов нет», — говорится в сообщении городской мэрии.

По словам главы СК Александра Бастрыкина, газовое оборудование в пострадавшем доме не проверяли более полугода.

«Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?» — заявил Бастрыкин в эфире «Первого канала».

Новогодним чудом стало спасение из-под завалов 11-месячного мальчика. Он пролежал под обломками на 20-градусном морозе более суток, причем практически без одежды. Его доставили в Москву в крайне тяжелом состоянии. О его состоянии рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова . Она назвала его тяжелым, но угрозы для жизни нет. По ее словам, за врачи сделали очень много для его жизни в ночь с 1 на 2 января.

«Многое сделано за ночь прошедшую, мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове, восстановили гемостаз, водный баланс», — заявила Скворцова.

«Надеемся, ребенка восстановят без дефектов. Период восстановления будет длительный, это очевидно», — констатировала она. Министр добавила, что врачи стараются не допустить развития гангрены пальцев и стопы правой ноги. За ночь в состоянии ноги произошли улучшения — «нога стала розовая, исчезла синюшность». Мама малыша находится с ним, с ней работают психологи.

Еще одно чудо произошло, когда из-под завалов вытащили живого попугая, сообщил ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. На прикрепленном фото запечатлен желтый волнистый попугай.

Помимо попугая спасатели достали из-под обломков кошку. Замерзшее животное чудом выжило и дождалось помощь. Ее завернули в одеяло и отвезли в ветклинику.