В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта

В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщает канал "360".

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Мальчик вместе с родителями стоял на мосту и смотрел фейерверк, когда кто-то в толпе вдруг открыл пальбу из ружья.

Ребенок поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и слепыми проникающими огнестрельными ранениями черепа. Срочная операция и весь комплекс реанимационных мероприятий результата не дали.