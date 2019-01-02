Спасатели нашли тело мальчика под завалами в Магнитогорске

Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме. Ведется поиск 13 человек.

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