Спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов дома, подъезд которого обрушился из-за взрыва газа в Магнитогорске. Число погибших достигло 28 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Из под-завалов извлечено тело мальчика. Это 28-й погибший", — сказал представитель МЧС.
Среди жертв трагедии уже четверо детей.
Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме. Ведется поиск 13 человек.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии происшедшего. Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме, ведется поиск 13 человек.