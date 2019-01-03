Названа сумма компенсаций семьям погибших в Магнитогорске

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону рублей

Власти Челябинской области утвердили размеры выплат семьям погибших и пострадавшим при обрушении жилого дома в результате взрыва газа в Магнитогорске Челябинской области, сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.

Так, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей.

"Губернатор области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области, — 1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС, 400 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости — 500 тысяч рублей на каждую семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, уточняется в сообщении. Также 400 тысяч рублей — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, 300 тысяч рублей — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, добавляется в сообщении.

Также 50 тысяч рублей будет выплачено на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного, и 50 тысяч рублей — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником, поясняет пресс-служба.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.