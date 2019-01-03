Названа сумма компенсаций семьям погибших в Магнитогорске

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону рублей 

РИА Новости + ещё 50 1 час назад
Власти Челябинской области утвердили размеры выплат семьям погибших и пострадавшим при обрушении жилого дома в результате взрыва газа в Магнитогорске Челябинской области, сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.
Магнитогорск: трагический список пополнился
Так, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей.
"Губернатор области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство Челябинской области, — 1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС, 400 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости — 500 тысяч рублей на каждую семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, уточняется в сообщении. Также 400 тысяч рублей — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, 300 тысяч рублей — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма, добавляется в сообщении.
Также 50 тысяч рублей будет выплачено на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного, и 50 тысяч рублей — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником, поясняет пресс-служба.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек. Среди погибших шесть детей. Четверо числятся пропавшими без вести.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии4
Происшествия , Видео , Борис Дубровский , Магнитогорск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Магнитогорске задержали мародера42
В жилом доме в Тернополе произошел взрыв19
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее465
CNN убрал скандальный материал152
«Он был гением»: смерть Кельми шокировала звезд4
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
02:00
«Он был гением»: смерть Кельми шокировала звезд
Шоу-бизнес
01:32
Названа сумма компенсаций семьям погибших в Магнитогорске
Происшествия
06:09
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее
В мире
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
01:14
В Магнитогорске задержали мародера
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение