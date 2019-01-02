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Тела матери с двумя детьми извлекли из-под завалов в Магнитогорске 

Lenta.ru + ещё 252 46 минут назад
Фото: МЧС РФ
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске тела матери и двух детей. Об этом в среду, 2 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Кроме того, найдены останки женщины и мужчины. Таким образом, число жертв взрыва достигло 33.
Обнаружили уже шестерых погибших детей, в том числе двух мальчиков и двух девочек. Остается неизвестной судьба девяти человек.
Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме.
1 января спасатели обнаружили живого 10-месячного мальчика. Младенца в тот же день в стабильно тяжелом состоянии доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.
Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. 2 января в Челябинской области объявлено днем траура. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.
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Происшествия , Владимир Путин , Леонид Рошаль , ФСБ , МЧС , СКР , РИА Новости , Магнитогорск
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