Министерство информации самопровозглашённой Донецкой народной республики опубликовало в интернете видео с места подрыва опоры железнодорожного моста.
На видеозаписи видно, что опора моста сильно деформирована и местами из конструкции торчит железная арматура.
Также на кадрах был зафиксирован мобильный лагерь МЧС ДНР и процесс работы по ликвидации последствий подрыва.
Ранее стало известно, что в Донецке подорвали железнодорожный мост. Инцидент произошёл 1 января в Пролетарском районе на перегоне Чумаково — Ларино.