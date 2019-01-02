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Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке 

RT на русском 1 час назад
Министерство информации самопровозглашённой Донецкой народной республики опубликовало в интернете видео с места подрыва опоры железнодорожного моста.
На видеозаписи видно, что опора моста сильно деформирована и местами из конструкции торчит железная арматура.
Также на кадрах был зафиксирован мобильный лагерь МЧС ДНР и процесс работы по ликвидации последствий подрыва.
Ранее стало известно, что в Донецке подорвали железнодорожный мост. Инцидент произошёл 1 января в Пролетарском районе на перегоне Чумаково — Ларино.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Украина , МЧС , Донецк
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