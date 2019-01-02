Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашённой Донецкой народной республики опубликовало в интернете видео с места подрыва опоры железнодорожного моста.

На видеозаписи видно, что опора моста сильно деформирована и местами из конструкции торчит железная арматура.

Также на кадрах был зафиксирован мобильный лагерь МЧС ДНР и процесс работы по ликвидации последствий подрыва.

Ранее стало известно, что в Донецке подорвали железнодорожный мост. Инцидент произошёл 1 января в Пролетарском районе на перегоне Чумаково — Ларино.