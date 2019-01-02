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Под завалами в Магнитогорске осталась семья из Таджикистана 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Среди людей, оказавшихся под завалами обрушившегося подъезда многоэтажки в Магнитогорске, была семья из Таджикистана. Об этом рассказал ТАСС генконсул республики на Урале Сафар Сафаров.
«Спасен мужчина, а вот члены его семьи — супруга и трое детей — до сих пор под завалами», — отметил он.
Еще одна проживавшая в том же доме таджикская семья из семи человек не пострадала.
Ранее 2 января сообщалось, что число погибших от обрушения достигло 18 человек. Спасатели достали в среду из-под обломков тела двух женщин, мужчины и ребенка.
Утром 31 декабря на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилой десятиэтажки. Было разрушено 48 квартир, в которых жило больше ста человек. Судьба 23 из них остается неизвестной. Причиной ЧП называют взрыв бытового газа. Между хлопком и обрушением прошло несколько минут. За это время часть жильцов успели выбраться на улицу.
Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК). Cледствие и ФСБ отвергли версию о теракте.
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск , Таджикистан
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