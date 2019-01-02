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Под завалами в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших 

Газета.Ru + ещё 170 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Спасатели обнаружили тела еще трех погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает сетевое издание m24.ru.
Ранее на месте обрушения были найдены тела 11 человек. Под завалами находятся еще около 30 человек.
Взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате взрыва обрушился подъезд дома. Спасателям удалось спасти 6 человек, в том числе двоих детей. Работу осложняет низкая температура в Магнитогорске.
1 января спасатели обнаружили под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него диагностировали серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Ребенка доставили на лечение в Москву.
Сегодня спасатели обследовали строительные конструкции 11 подъездов дома при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна". Результаты обследования станут известны позже.
2 января объявлено днем траура в Челябинской области.
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Происшествия , Москва24 , Магнитогорск
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