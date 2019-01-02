В Магнитогорске вытащили живую кошку из-под завалов на месте взрыва

Живую кошку вытащили в среду из-под завалов жилого дома в Магнитогорске , где в одном из подъездов произошел взрыв бытового газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Спасатели нашли кошку, женщина ее забрала, на руках утащила", — сказала собеседница агентства.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии возросло до 21 человека, поисковая операция продолжается.