«Я уже потерял надежду»: отец Вани Фокина о спасении сына

Кадры спасения десятимесячного Вани Фокина из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки в Магнитогорске показали российские и зарубежные телеканалы. О том, как удалось отыскать малыша, корреспонденту «Ридуса» рассказал отец мальчика Евгений Фокин

— Вы давно живете в этом доме?

— 3 года.

— Снимали или это была ваша квартира?

— Это наша квартира.

— Была информация, что квартиры в вашем доме часто сдавали на «Авито», в том числе приезжим из СНГ? Вам известно что-либо об этом?

— Не знаю. С соседями-то особо и не общался.

— Где вы находились в момент взрыва?

— Я был на работе, в ночь (Евгений работает машинистом электровоза на ММК — прим. «Ридуса»). Мне жена позвонила. Я приехал сразу.

— А правда, что вас не пускали туда?

— Никого не пускали.

— А как вы все-таки пробрались на место завалов?

— Я на другой день пошел как волонтер, чтобы разгребать завалы. Просто одел спецовку, и меня вроде как за своего приняли. Не было препятствий. Я поэтому прошел, посмотрел. Мне никто ниче не говорит. Может я какой-то водитель крана или еще кто-то. Вот так. Посмотрел, походил, ничего не сделал. Боялся подойти.

А потом на следующий день уже пошел конкретно, к своей квартире. Увидел диван. Подумал, если диван здесь, то он должен быть там. Позвал спасателей, говорю: «вот здесь давайте разгребем, потому что он там лежит». И мы начали разгребать потихоньку. Потом с той стороны начали разгребать, со стороны двора. Нельзя с двух сторон одновременно разгребать. Надо, чтобы с одной только стороны разгребали. Я поехал пока — документы оформлять. Дал спасателю телефон, мол, если че, позвони, я приеду.

— И он позвонил.

— Часа через четыре он мне позвонил, говорит: «Нашли твоего. Все». Я поехал в больницу.

— Что вы почувствовали, когда услышали это?

— Облегчение. Какая-то надежда проблеснула. Я не надеялся уже… Мороз все усугублял. Даже когда я приехал в первый раз, я уже понимал, что тут дело на минуты идет. Такой холод (столбик термометра в эти дни не опускался ниже 27 градусов — прим. «Ридуса»). Я сам три часа там простоял, и уже не чувствовал ног. А тут ребенок.

— Была информация, что он был тепло укутан.

— Он не был тепло одет. Он в маечке был. Даже вытаскивали у него голые ноги были.

— Что известно о его состоянии?

— Ну, у него с пяточкой проблема, там обморожение. Вроде как восстанавливается. Во что-то тяжелое, жесткое он упирался.

— Говорят, что вы поедите в Москву к сыну (находится в реанимации в московской больнице — прим. «Ридуса»)?

— Пока не знаю, поеду ли. Еще здесь нужен.

— Как себя чувствуют ваша супруга и второй сын?

— Им повезло больше. Они сами вышли из-под завалов. С ними все хорошо.

— Власти пообещали помочь?

— Да. Обещали выделить деньги на новую квартиру. Оформляю сейчас все необходимые документы.

Подъезд в жилом многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164 обрушился рано утром 31 декабря. Согласно версии СК, произошел взрыв бытового газа.

По последним данным, из-под обломков извлекли тела 21 погибшего. Судьба 20 человек остается неизвестной.