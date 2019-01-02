«Я уже потерял надежду»: отец Вани Фокина о спасении сына 

Кадры спасения десятимесячного Вани Фокина из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки в Магнитогорске показали российские и зарубежные телеканалы. О том, как удалось отыскать малыша, корреспонденту «Ридуса» рассказал отец мальчика Евгений Фокин.
— Вы давно живете в этом доме?
— 3 года.
— Снимали или это была ваша квартира?
— Это наша квартира.
— Была информация, что квартиры в вашем доме часто сдавали на «Авито», в том числе приезжим из СНГ? Вам известно что-либо об этом?
— Не знаю. С соседями-то особо и не общался.
— Где вы находились в момент взрыва?
— Я был на работе, в ночь (Евгений работает машинистом электровоза на ММК — прим. «Ридуса»). Мне жена позвонила. Я приехал сразу.
— А правда, что вас не пускали туда?
— Никого не пускали.
— А как вы все-таки пробрались на место завалов?
— Я на другой день пошел как волонтер, чтобы разгребать завалы. Просто одел спецовку, и меня вроде как за своего приняли. Не было препятствий. Я поэтому прошел, посмотрел. Мне никто ниче не говорит. Может я какой-то водитель крана или еще кто-то. Вот так. Посмотрел, походил, ничего не сделал. Боялся подойти.
А потом на следующий день уже пошел конкретно, к своей квартире. Увидел диван. Подумал, если диван здесь, то он должен быть там. Позвал спасателей, говорю: «вот здесь давайте разгребем, потому что он там лежит». И мы начали разгребать потихоньку. Потом с той стороны начали разгребать, со стороны двора. Нельзя с двух сторон одновременно разгребать. Надо, чтобы с одной только стороны разгребали. Я поехал пока — документы оформлять. Дал спасателю телефон, мол, если че, позвони, я приеду.
— И он позвонил.
— Часа через четыре он мне позвонил, говорит: «Нашли твоего. Все». Я поехал в больницу.
— Что вы почувствовали, когда услышали это?
— Облегчение. Какая-то надежда проблеснула. Я не надеялся уже… Мороз все усугублял. Даже когда я приехал в первый раз, я уже понимал, что тут дело на минуты идет. Такой холод (столбик термометра в эти дни не опускался ниже 27 градусов — прим. «Ридуса»). Я сам три часа там простоял, и уже не чувствовал ног. А тут ребенок.
— Была информация, что он был тепло укутан.
— Он не был тепло одет. Он в маечке был. Даже вытаскивали у него голые ноги были.
— Что известно о его состоянии?
— Ну, у него с пяточкой проблема, там обморожение. Вроде как восстанавливается. Во что-то тяжелое, жесткое он упирался.
— Говорят, что вы поедите в Москву к сыну (находится в реанимации в московской больнице — прим. «Ридуса»)?
— Пока не знаю, поеду ли. Еще здесь нужен.
— Как себя чувствуют ваша супруга и второй сын?
— Им повезло больше. Они сами вышли из-под завалов. С ними все хорошо.
— Власти пообещали помочь?
— Да. Обещали выделить деньги на новую квартиру. Оформляю сейчас все необходимые документы.
Подъезд в жилом многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164 обрушился рано утром 31 декабря. Согласно версии СК, произошел взрыв бытового газа.
По последним данным, из-под обломков извлекли тела 21 погибшего. Судьба 20 человек остается неизвестной.