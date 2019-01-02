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В Пусане найден мертвым российский моряк 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В море в районе южнокорейского порта Пусан обнаружен мертвым российский моряк.
Как сообщило информагентство "Ёнхап", сегодня утром в 8 часов 10 минут утра в море в заливе Камчхон порта Пусан недалеко от холодильных хранилищ Служба береговой охраны Республики Корея (СБО РК) обнаружила труп человека. Выяснилось, что это российский моряк. Его данные в СМИ полностью не приводят, известна лишь первая буква имени — А, а также возраст — 56 лет.
По словам сотрудников СБО РК, на теле не было видимых следов каких-либо ранений, он был одет. Как предполагают, погибший упал в море с причала и утонул, по факту смерти полиция начала расследование.
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