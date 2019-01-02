Поезд врезался в столб в Каталонии

Четыре человека пострадали в результате инцидента, который произошёл на железнодорожной станции Сант-Адриа в испанской Каталонии . Там поезд врезался в столб.

Ограничитель был установлен в конце тупиковой линии. Однако поезд по невыясненной пока причине не остановился перед ним.

Травмы получили машинист и ещё три человека, все они госпитализированы, сообщает РИА Новости

Из-за инцидента приостановлено движение по двум железнодорожным линиям.

Ранее News.ru сообщал, что несколько человек погибли в результате резкого торможения поезда в Дании. Поезд был вынужден экстренно остановиться после столкновения с фрагментом крыши, который сорвался с проходившего мимо состава.