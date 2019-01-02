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Поезд врезался в столб в Каталонии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Jesus Merida/Global Look Press
Четыре человека пострадали в результате инцидента, который произошёл на железнодорожной станции Сант-Адриа в испанской Каталонии. Там поезд врезался в столб.
Ограничитель был установлен в конце тупиковой линии. Однако поезд по невыясненной пока причине не остановился перед ним.
Травмы получили машинист и ещё три человека, все они госпитализированы, сообщает РИА Новости.
Из-за инцидента приостановлено движение по двум железнодорожным линиям.
Ранее News.ru сообщал, что несколько человек погибли в результате резкого торможения поезда в Дании. Поезд был вынужден экстренно остановиться после столкновения с фрагментом крыши, который сорвался с проходившего мимо состава.
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Происшествия , В мире , Европа , РИА Новости , Каталония
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