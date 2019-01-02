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Число погибших при ЧП в Магнитогорске возросло до 19 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, число жертв возросло до 19 — МЧС
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Происшествия , МЧС , Магнитогорск
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