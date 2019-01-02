Министр здравоохранения Вероника Скворцова поблагодарила главу Сбербанка Германа Грефа за оперативное предоставление самолета для транспортировки спасенного младенца из Магнитогорска. Такое заявление она сделала в ходе брифинга с журналистами, передает корреспондент «360».
«Хочу поблагодарить Германа Грефа, поскольку было очень важно дать полностью готовый борт, и самый готовый борт был его. Поэтому фактически уже через полтора часа после того, как мы узнали, что малыша достали, борт вылетел за ним», — заявила Вероника Скворцова.
Министр, кроме того, поблагодарила Федеральное медико-биологическое агентство, детских хирургов и анестезиологов-реаниматологов Центра неотложной хирургии и травматологии. Она отметила командную работу, которая позволила оперативно оказать мальчику помощь.
«Все сработали четко, командно. До сих пор все сотрудники на месте — вторые сутки никто домой не уходил», — подчеркнула Скворцова.
Младенца нашли накануне, спустя более чем 30 часов после обрушения подъезда в Магнитогорске. У него диагностировали серьезное обморожение, переломы голени и черепно-мозговую травму. Вечером его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля.
Министр здравоохранения в среду заявила, что сейчас жизнь ребенка вне опасности. Его состояние тяжелое, но стабильное.
Обрушение подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. По последним данным, 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Продолжаются поиски 25 человек.