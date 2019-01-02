Спасенного младенца доставили из Магнитогорска в Москву самолетом Германа Грефа

«Хочу поблагодарить Германа Грефа, поскольку было очень важно дать полностью готовый борт, и самый готовый борт был его. Поэтому фактически уже через полтора часа после того, как мы узнали, что малыша достали, борт вылетел за ним», — заявила Вероника Скворцова.

Министр, кроме того, поблагодарила Федеральное медико-биологическое агентство , детских хирургов и анестезиологов-реаниматологов Центра неотложной хирургии и травматологии. Она отметила командную работу, которая позволила оперативно оказать мальчику помощь.

«Все сработали четко, командно. До сих пор все сотрудники на месте — вторые сутки никто домой не уходил», — подчеркнула Скворцова.

Младенца нашли накануне, спустя более чем 30 часов после обрушения подъезда в Магнитогорске. У него диагностировали серьезное обморожение, переломы голени и черепно-мозговую травму. Вечером его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля.

Министр здравоохранения в среду заявила, что сейчас жизнь ребенка вне опасности. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Обрушение подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. По последним данным, 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Продолжаются поиски 25 человек.