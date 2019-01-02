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В Дании произошла крупная железнодорожная авария, есть погибшие 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © REUTERS / Tim K. Jensen/ Ritzau Scanpix
Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии, произошедшей из-за сильного торможения грузового состава на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт, говорится в сообщении для прессы полиции Фюна.
"Несколько человек погибли после железнодорожной аварии на мосту Большой Бельт. Мост закрыт", — сообщила полиция Фюна в своем Twitter.
На сайте датской телерадиокомпании DR сообщалось, что легко пострадали восемь человек, находившихся на борту грузового поезда.
В пресс-службы датской железнодорожной компании DSB радио сообщили, что авария произошла в 07.30 (9.30 мск) и что поезд затормозил после столкновения с неизвестным предметом.
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