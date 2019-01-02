В Дании произошла крупная железнодорожная авария, есть погибшие

Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии, произошедшей из-за сильного торможения грузового состава на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт, говорится в сообщении для прессы полиции Фюна.

"Несколько человек погибли после железнодорожной аварии на мосту Большой Бельт. Мост закрыт", — сообщила полиция Фюна в своем Twitter.

На сайте датской телерадиокомпании DR сообщалось, что легко пострадали восемь человек, находившихся на борту грузового поезда.

В пресс-службы датской железнодорожной компании DSB радио сообщили, что авария произошла в 07.30 (9.30 мск) и что поезд затормозил после столкновения с неизвестным предметом.