Из-под завалов в Магнитогорске вытащили живого попугая

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Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая 

ТАСС 1 час назад
Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили журналистам в администрации города.
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"Еще одно новогоднее чудо. Сегодня из-под завалов вытащили попугайчика", — говорится в описании под фото, на котором запечатлен желтый волнистый попугай.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 14 человек. Неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.
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Происшествия , Видео , СКР , Магнитогорск
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