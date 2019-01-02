Из-под завалов в Магнитогорске вытащили живого попугая

Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая

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Тринадцать тел извлечено из-под завалов после обрушения в Магнитогорске

При обрушении части дома в Магнитогорске погибли четыре человека

Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске