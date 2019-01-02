В американском зоопарке ребенок упал в вольер с носорогами

Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида и пострадал от удара о рог животного, сообщается в заявлении зоопарка.

Указывается, что ребенок упал в вольер со специальной огороженной стальными столбами площадки, где посетители зоопарка могут погладить животных.

"По словам свидетелей, ребенок споткнулся и упал в щель между двумя столбами, в этот момент по меньшей мере один носорог задел ребенка рогом", — говорится в заявлении зоопарка.

Пострадавший ребенок с семьей был направлен в местную больницу. Его возраст и состояние не уточняются.

В документе отмечается, что с 2009 года во время подобных программ не случалось ни одного инцидента. Тем не менее, руководство зоопарка подчеркивает свою озабоченность уровнем безопасности и выражает готовность предпринять необходимые меры.