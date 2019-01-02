Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американском зоопарке ребенок упал в вольер с носорогами 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Фото: © Depositphotos / fouroaks
Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида и пострадал от удара о рог животного, сообщается в заявлении зоопарка.
Указывается, что ребенок упал в вольер со специальной огороженной стальными столбами площадки, где посетители зоопарка могут погладить животных.
"По словам свидетелей, ребенок споткнулся и упал в щель между двумя столбами, в этот момент по меньшей мере один носорог задел ребенка рогом", — говорится в заявлении зоопарка.
Пострадавший ребенок с семьей был направлен в местную больницу. Его возраст и состояние не уточняются.
В документе отмечается, что с 2009 года во время подобных программ не случалось ни одного инцидента. Тем не менее, руководство зоопарка подчеркивает свою озабоченность уровнем безопасности и выражает готовность предпринять необходимые меры.
"Безопасность всегда имела для нас важнейшее значение, и мы прекращаем подобные программы до тех пор, пока мы тщательно не пересмотрим наши процедуры, чтобы убедиться, что такого больше не произойдет", — приводятся в заявлении слова исполнительного директора зоопарка Кита Уинстена.
Последние новости
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка В Москве в Парке Горького обрушился мост с людьми Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Комментарии1
Происшествия , В мире , Мельбурн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России высказались о референдуме по Курилам442
Увеличилось число погибших в Магнитогорске35
«Недалек умом»: Мягков резко ответил митрополиту911
Родители спасенного младенца сделали заявление417
Станут японцами: решена судьба жителей Курил1930
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение