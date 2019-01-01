Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии произошло землетрясение 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло во вторник вечером в центральной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 19.37 (21.37 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 17 километров от земной поверхности в районе городка Коллелонго в провинции Аквила. Колебания земной поверхности явственно ощущались во многих населенных пунктах областей Абруццо и Лацио и даже в некоторых районах Рима.
По информации национальной службы гражданской обороны Италии, данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Технические службы проверяют состояние железнодорожных путей в зоне землетрясения, по этой причине временно приостановлено движение поездов на линии Рим — Аквила. Мэр Коллелонго Розанна Салуччи объявила, что городские школы будут открыты для ночлега для всех, кто опасается за состояние своих домов.
Сейсмическая активность в Италии не прекращается. В ночь на 26 декабря в окрестностях вулкана Этна на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,9. В результате толчка 28 человек получили небольшие ранения и контузии, десятки жилых домов были повреждены, из-за чего без крыши над головой остались более 300 жителей провинции Катания.
В ночь на 6 апреля 2009 года в городе Аквила (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его жертвами стали 309 человек, были ранены около 1,5 тысячи, примерно 70 тысяч жителей области остались без крова.
Последние новости
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка В Москве в Парке Горького обрушился мост с людьми Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Комментарии
Происшествия , Италия , Коллелонго , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России высказались о референдуме по Курилам442
Увеличилось число погибших в Магнитогорске35
«Недалек умом»: Мягков резко ответил митрополиту910
Родители спасенного младенца сделали заявление417
Станут японцами: решена судьба жителей Курил1930
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение