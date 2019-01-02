Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске

СК отреагировал на появившиеся в ряде СМИ слухи к криминальной версии трагедии. Утверждается, что взрывотехники исследовали разобранные части завала и не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов.

Работа у установлению причин взрыва ведется в круглосуточном режиме. Этим делом занята следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. На данный момент известно о девяти погибших, судьба 32 человек остается неизвестной.