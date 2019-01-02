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Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске 

Lenta.ru + ещё 143 2 часа назад
Фото: Илья Московец / РИА Новости
Следов взрывчатки на месте обрушения дома в центре Магнитогорска не обнаружено. Об этом говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко на сайте ведомства.
СК отреагировал на появившиеся в ряде СМИ слухи к криминальной версии трагедии. Утверждается, что взрывотехники исследовали разобранные части завала и не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Работа у установлению причин взрыва ведется в круглосуточном режиме. Этим делом занята следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел.
31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. На данный момент известно о девяти погибших, судьба 32 человек остается неизвестной.
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Происшествия , Светлана Петренко , СКР , Магнитогорск
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