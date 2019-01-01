Трое пострадавших и антизападные лозунги: полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт

Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере, которое произошло вечером 31 декабря, расследуется как теракт. Об этом сообщили в местной полиции. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов . По словам свидетелей, нападавший выкрикивал «Аллах» и антизападные лозунги.

Нападение мужчины с ножом в Манчестере, которое произошло в канун Нового года, расследуется как теракт. Об этом заявил глава манчестерской полиции Иан Хопкинс.

«Мы рассматриваем это расследование как террористическое», — сказал он журналистам.

Инцидент произошёл на станции Виктория 31 декабря около 9 часов вечера по местному времени. В результате атаки пострадали три человека, включая офицера Британской транспортной полиции.

«Мужчина задержан. Два человека — мужчина и женщина — были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Сотрудник полиции получает медицинскую помощь после ранения в плечо», — говорится в заявлении полиции.

Мужчина и женщина получили серьёзные травмы, однако медики заверили, что их жизням ничего не угрожает. Полицейский был выписан к утру.

Свидетели отмечают, что нападавший во время атаки выкрикивал «Аллах», а также лозунги с критикой западных стран. Об этом рассказал продюсер BBC Сэм Кларк, который стал свидетелем инцидента. По его словам, мужчина говорил: «Пока вы продолжаете бомбить другие страны, такое будет происходить».

«Мужчина с ножом совершил нападение на станции Виктория в Манчестере, на трамвайной остановке. Это происходило нескольких шагах от меня. Я был близок к тому, чтобы спрыгнуть на пути, так как у нападавшего был длинный нож», — написал Кларк в Twitter.

На опубликованном в Twitter видео слышно, как мужчина, задержанный рядом со станцией, выкрикивает «Аллах Акбар».

Некоторые из очевидцев пытались скрыться от нападавших в тоннелях трамвайных путей.

«Какой-то парень сказал мне бежать. «Продолжай бежать», — всё, что он мне говорил. Я спрыгнула и побежала вдоль трамвайных путей, затем спряталась за бетонными плитами под одной из арок», — сказала Mirror Online Ребекка.

После нападения движение трамваев и поездов было остановлено на два часа. При этом власти города приняли решение не отменять празднование Нового года на улицах.

Расследование взяла на себя контртеррористическая полиция.

«Сотрудники полиции по борьбе с терроризмом ведут расследование при поддержке полиции Манчестера, Британской транспортной полиции и других ведомств», — заявили в полиции.

Нападения с ножом в Европе

В 2018 году в странах Европы неоднократно происходили нападения на граждан с применением холодного оружия.

Так, 20 ноября в Брюсселе мужчина атаковал ножом полицейского. В ответ страж порядка открыл огонь. Оба были госпитализированы. Впоследствии нападение стали расследовать в террористическом контексте. Как сообщил об инциденте канал RTBF , человек с ножом выкрикивал исламистские лозунги.

2 ноября в Лондоне неизвестный напал с ножом на двух человек. Они получили ранения, атаковавший был задержан. Полиция не стала связывать этот инцидент с терроризмом.

Ранее, 13 октября, в столице Великобритании произошло еще одно нападение с ножом, в результате которого один человек погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован в критическом состоянии.

В начале того же месяца, 8 октября, на одной из станций парижского метро мужчина размахивал ножом и напал на полицейских. Один страж порядка получил лёгкие ранения, нападавшего задержали.

В городе Равенсбург, расположенном в Германии, 28 сентября неизвестный напал с ножом на прохожих. Они получили серьезные ранения, мужчину с оружием арестовали.

До этого, 17 сентября, мужчина с ножом напал на полицейского в брюссельском парке Максимильян. Стражи порядка открыли огонь, в результате чего злоумышленник был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В начале сентября, 8 числа, в Лондоне неизвестный с ножом бросился на прохожих в британском городе Барнсли. Издание Mirror тогда сообщило, что впоследствии полиция задержала женщину с «большим ножом».

За неделю до этого инцидент с участием женщины с холодным оружием произошёл в Италии. 1 сентября злоумышленница напала на прохожих в городе Каннето суль Ольо на севере страны и убила одного человека. Ещё трое получили ранения, женщину задержала полиция.

В августе на железнодорожной станции в Амстердаме также произошло нападение неизвестного с ножом. Пострадали по меньшей мере три человека, включая самого злоумышленника. В процессе задержания нападавшего полиция применила огнестрельное оружие.

В июле крупный инцидент произошёл в Германии. Мужчина иранского происхождения набросился с ножом на пассажиров переполненного автобуса в городе Любек. По разным данным, пострадали от 8 до 14 человек.

Еще один значимый инцидент с ножевой атакой произошел в июне в Париже. Мужчина напал на людей в центре французской столицы, в результате один человек погиб, пятеро пострадали. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник был известен правоохранительным органам и ему был присвоен статус лица, «представляющего угрозу национальной безопасности» (статус fiche S), из-за близости к радикальным исламистским кругам.